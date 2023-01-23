『美品石川遼コラボモデル第一弾CASIO G-SHOCK デジタル腕時計付属品付【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 17時 11分に出品され03月16日 17時 11分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【耐衝撃性】

G-SHOCKは衝撃に強い設計で、日常のアクティビティに最適です。



【デジタル表示】

明確なデジタル表示で、時間や日付を簡単に確認できます。



【スタイリッシュなデザイン】

ブラックの樹脂バンドとメタルケースの組み合わせが、シンプルでありながら洗練された印象を与えます。



- ブランド: CASIO

- モデル: G-SHOCK

- 色: ブラック

- 素材: 樹脂バンド

- 特徴: デジタル表示

- 刻印: WITH HEART AND SOUL

- 保護機能: PROTECTION



※購入してからほとんど使用していませんがベゼル部分左側に写真では分からないくらいの薄っすらと線傷があります。

※保証書の期限は切れています。

※付属品付

※箱には傷があります。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジーショック

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 美品石川遼コラボモデル第一弾CASIO

G-SHOCK

デジタル腕時計付属品付