『モスキーノファスナー付きジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 11時 18分に出品され03月27日 11時 18分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モスキーノ黒地に花柄のブレザー

ですが中に薄いキルティングが入っているので、暖かいと思いますが、きぶくれはしないタイプです。

スカートにもパンツにも丁度いいブレザー丈です。軽く暖かい便利なジャケット



肩幅37cm

身幅45cm

着丈50cm

袖丈60cm



素人採算ですので神経質でない方宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: モスキー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ モスキーノファスナー付きジャケット