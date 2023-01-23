『Soundcore Liberty 4 ワイヤレスイヤホン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 13時 37分に出品され05月09日 13時 37分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一度だけ使用しましたが有線イヤホンの方が好きな為売却します。

かなり綺麗な状態かと思います。



【高音質】

Liberty 4は、アクティブノイズキャンセリング機能を搭載しており、周囲の音を遮断し、クリアな音質を提供します。



【長時間使用】

最大28時間のバッテリー持続時間を誇り、長時間のリスニングを可能にします。充電ケースも付属しており、持ち運びも便利です。



【快適なフィット感】

複数サイズのイヤーチップが付属しており、個々の耳に合わせた快適なフィット感を実現します。



- ブランド: Soundcore by Anker

- モデル名: Liberty 4

- タイプ: 完全ワイヤレスイヤホン

- 機能: アクティブノイズキャンセリング

- バッテリー持続時間: 最大28時間

- 付属品: イヤーチップ（複数サイズ）

- 充電ケース: あり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い