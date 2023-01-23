『美品✨バーバリー トートバッグ ノバチェック ロゴ型押し キャンバス レザー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 06時 25分に出品され03月30日 06時 25分に終了予定です。即決価格は14,168円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #古着屋COZY一覧



○アイテム

BURBERRY バーバリー

トートバッグ ハンドバッグ

ノバチェック ロゴ型押し

大容量 キャンバス レザー



○商品状態ランク

ABランク



Sー未使用orほぼ新品同様の状態

SA-使用感が限りなく少なく綺麗な状態

Aー使用感が少なく比較的程度の良い状態

AB-目立たないが多少の傷や汚れのある状態

Bー多少の傷や汚れのある状態

BC-傷や汚れがあるものの使用に問題のない状態

Cー大きな傷や汚れのある状態

Dージャンク品



※当店独自のランクです。



○状態

多少の使用感はあるものの

目立つ傷や汚れ等なく綺麗な状態となります。





○サイズ



タテ26cm

ヨコ39.5cm

マチ14.5cm

持ち手高さ20.5cm



平置き実寸

素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

着画はお断りいたします。





○カラー

ベージュ系×ブラウン



○素材

キャンバス

レザー



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品





○配送

簡易包装にて1～2日程度で発送いたします。

なるべく折り跡、シワ等つかないよう心掛けます。

※都合で遅れる場合がございますので

お急ぎの場合コメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品✨バーバリー トートバッグ ノバチェック ロゴ型押し キャンバス レザー