『GUCCI ジップアップジャケット 黒【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 15時 27分に出品され03月17日 15時 27分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GUCCI グッチの新宿正規店で10年近く前に買ったものです、全体的に使用感があります。



【品名】エンブレムワッペン付き ジップアップジャケット ブラック 345396

【対象】メンズ

【表記サイズ】L

【素材表記】表地：ナイロン59% コットン41% リブ部分：コットン93% ポリウレタン7%



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ GUCCI

ジップアップジャケット

黒