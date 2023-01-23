『希少品レア レスポートサックアルベール・エルバスコラボリュック キスマーク【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 17時 47分に出品され03月28日 17時 47分に終了予定です。即決価格は7,550円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希少 レア 限定品 レスポートサックアルベール・エルバスコラボリュック 唇マークキスマーク LESPORTSAC



LeSportsac × 「ランバン」レディースの元アーティスティック・ディレクターである世界的なファッションデザイナー Alber Elbaz とコラボしたコレクション“アルベール・エルバス × レスポートサック”のリュックサックです。



エルバスらしい遊び心のあるメッセージやグラフィックを全面にプリントされた少し小さめのリュックです。

ブラック黒がメインのピンクやホワイト白のキスマークなどがとても可愛いです。



状態:ユーズド

写真17枚目：フロントポケット部分のファスナー（チャック）の持ち手が取れてしまってます。スライダーは残っているので開閉は可能です。

写真18枚目：LeSportsacのプリントが少し剥がれうすくなってます。

写真19枚目：一部シミがありますが内部なので目立ちません。



上記以外の目立つダメージや汚れはありませんがユーズドのため全体的に若干使用感は見られます。



素材:ポリエステル100%

色:赤レッド 黒ブラック 白ホワイト ピンク

サイズ★平置き・実寸★

縦 約29cm

横 約23cm

マチ 約9cm



素人採寸なので、多少の誤差違いがあるかもしれませんがご了承下さい。



全て検品した上で出品しておりますがあくまで中古品となりますので、

小さなキズや汚れ等の見落としに関して、ご理解ある方のみご購入お願いします。



また、お使いのパソコンモニター・スマホの色調、照明の映り具合などで実物と画像の色が多少違って見える場合もございますので併せてご理解の程よろしくお願いいたします。



◎発送はコンパクトに折り畳んでゆうパケットポストにて発送させて頂きます。

保管や発送時によるシワはご了承下さい。



★即購入OK

★コメント中等でも、先に購入された方を優先いたします。

★専用、お取り置きはいたしかねます。

★素人の自宅保管のものです。





カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: レスポートサック

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 希少品レア レスポートサックアルベール・エルバスコラボリュック キスマーク