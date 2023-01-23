『ブラックレーベルクレストブリッジ トレンチコート S【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 10時 19分に出品され04月04日 10時 19分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブラックレーベルクレストブリッジのトレンチコートです。これからの季節に1枚羽織るにはいいかと思います。



ご希望価格ありましたら、遠慮なくコメントください。



他の販売サイトでも出品しておりますので、突然削除する場合があります。ご了承ください。



・ブランド：ブラックレーベルクレストブリッジ

・色柄：ブラック

・サイズ表記：S

・素材

表地 綿65% ポリエステル35%

裏地 ポリエステル キュプラ

・付属品：取り外しのできるライナー付きです。

・状態：目立つ傷や汚れはありません。



サイズ詳細 (単位:cm)

・肩幅：40

・身幅：48

・着丈：86(襟下から)

・袖丈：58

多少の誤差はご容赦ください。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ブラックレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ブラックレーベルクレストブリッジ

トレンチコート

S