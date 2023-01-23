『新品 POLENE ハンド ショルダーバッグ キャメル【2024年最新】 』はヤフオクでから04月26日 00時 19分に出品され04月26日 00時 19分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在231件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材···牛革(本革)



カラー···ブラウン



種類···ハンドバッグ



未使用品です



収納袋あります



サイズ：20 X 32 X 16 cm

高さ（持ち手部分を含む）30 cm

重さ：760 g

ショルダーストラップ：98 cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品

POLENE

ハンド ショルダーバッグ

キャメル