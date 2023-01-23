『Guitar Magazine 聖飢魔II【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 12時 45分に出品され03月30日 12時 45分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 「Guitar Magazine Special Edition 聖飢魔II30th Anniversary ルーク篁参謀/ジェイル大橋代官」

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#リットーミュージック編集部 #本 #芸術／音楽・舞踊





聖飢魔II30周年の時の雑誌です

コレクションのため購入しましたがほとんど読んでいないためきれいな状態です

日の当たらない場所で保管していました。



2冊セットです。バラ売り予定はありません。 商品の情報 カテゴリー: 本・雑誌・漫画>>>本>>>アート・デザイン・音楽 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ 本・雑誌・漫画

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聖飢魔II