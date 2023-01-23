『L04263 新品 DEUS EX MACHINA ワークジャケット ：L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 05時 43分に出品され03月03日 05時 43分に終了予定です。即決価格は9,588円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 DEUS EX MACHINA モールスキン ワークジャケット 【サイズ：L】 ブラック DMW226125 3M THINSULATE仕様 デウスエクスマキナ メンズ 3WHC/L04263/JCTB11/



色：ブラック



サイズ：表記：L

着丈：(襟の付け根から)：66.5cm

身幅：(脇下の位置で)：59cm

肩幅：48cm

袖丈：(肩の縫い目から)：65.5cm



素材：表地：綿100%

裏地：ポリエステル100%

中綿：ポリエステル100%



生産国：中国



コメント：過去と現在のワークウェアの象徴的なシルエットを現代的にアレンジした1着です。



状態説明：新品タグ付きです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ L04263

新品

DEUS

EX

MACHINA



ワークジャケット

：L