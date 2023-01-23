『Vestax PMC15A ビンテージミキサー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 21時 31分に出品され03月19日 21時 31分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大人気VESTAX社製のDJミキサー



モデル名: Vestax PMC15A



とても堅牢な作りのミキサーで、サウンドもビンテージならではの良い音です。



各箇所の動作は問題ありませんでした。



※純正ACアダプター付属



※神経質な方や完璧な物を求める方はご購入をお控え下さいませ。



vestax ベスタックス

pmc15 pmc 15a 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>DJ機材 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ベスタクス