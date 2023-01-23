『新品未使用品 Supreme シュプリームボックス ロゴ スケートボードデッキ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 11時 18分に出品され04月14日 11時 18分に終了予定です。即決価格は9,802円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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22SS

新品未使用品

Supreme Bling Box Logo Skateboard

PLATINUM



シュプリームボックス ロゴ スケートボードデッキになります。

カラーはPLATINUM シルバーになります。

シュプリームステッカー付き

インテリアとしても最適な毎シーズン定番のスケボーデッキです。こちらはダイヤモンドを散りばめた“ブリングロゴ”をあしらったデザインになります。

フィルムも剥がさず、暗所にて保管してあります。



ゴールド出品中！

8／24ゴールド売り切れました。





◆サイズ

8.375" x 32.125"





◆素材

ウッド





他にも小物類出品しています。↓↓↓↓↓↓





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※ 犬、猫等のペットや喫煙者はいませんが自宅保管になりますので、神経質な方のご購入はご遠慮ください！



※ご覧になられているモニターの解像度や環境によって、実物と画像の色合いが多少違うように見える場合がございます。ご了承ください！ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ストリート系スポーツ>>>スケートボード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シュプリーム