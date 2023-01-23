『Daniel Wellington 時計【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 12時 45分に出品され04月06日 12時 45分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 箱を失くしてしまい別のもので保管をしておりましたことご了承ください。

数年前に購入したものになりますのでお安くお譲りします。



- ブランド: Daniel Wellington

- 素材: レザー（バンド）

- 色: ホワイト（文字盤）ブラック (ベルト)

- サイズ: 40mm（文字盤直径）

- 付属品: 取扱説明書、交換用バンド、工具



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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メンズ

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Wellington

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