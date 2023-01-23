『TOSHIBA 40インチ 液晶テレビ 40AS2【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 05時 15分に出品され03月07日 05時 15分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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★今回の商品★



【ブランド】

信頼のTOSHIBA製液晶テレビ。



【接続端子】

多彩な接続端子を搭載。HDMI、USB、AV、LANポートを完備し、様々なデバイスと接続可能。



- ブランド: TOSHIBA

- モデル名: REGZA

- 型番: 40AS2

- サイズ: 40インチ 1920x1080 FHD

- リモコン: 付属

- 画面タイプ: 液晶

- 色: 黒



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リサイクル『 第三倉庫 』 より 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 42～46インチ