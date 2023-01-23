『ANTEPRIMA ワイヤー ハンドバッグ 肩がけ ロゴ金具 ストーン 袋付【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 09時 13分に出品され03月04日 09時 13分に終了予定です。即決価格は10,010円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

ANTEPRIMA アンテプリマ ブリランテ ネロ

ハンドバッグ 手提げ かばん 肩がけ ロゴ刻印 ビジュー ブロンズ スパンコール ワイヤー サテン ストーン スナップベルト チャーム



○サイズ(cm)

縦 26

横 36

マチ 12

ハンドル高さ 25



平置き実寸になります。多少の誤差はご了承ください。

着画はお断りいたします。





○状態

目立った傷や汚れも無くまだまだ快適にお使いいただける商品です◎



商品のダメージや汚れなどは出来る限りチェックして正直に記載しておりますが、素人検品のため見落としなどがある可能性がございます。



○カラー

ブラック 黒



お色は写真映りや光の加減で実物と多少の違いがある場合がございます



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



※中古品ということをご理解ください。

※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願いします。

分からないことがありましたら、お気軽にご連絡ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アンテプリマ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ANTEPRIMA

ワイヤー

ハンドバッグ



肩がけ

ロゴ金具

ストーン

袋付