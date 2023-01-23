『TANAKA ブラウン デニムジャケット ストライプ襟【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 03時 28分に出品され04月01日 03時 28分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このTANAKAのデニムジャケットは、ブラウンの色合いが特徴で、ストライプ柄の襟がアクセントになっています。シンプルながらも個性的なデザインで、カジュアルなスタイルに最適です。



【機能性】

フロントには実用的なポケットがあり、収納力も兼ね備えています。デニム素材は耐久性が高く、長く愛用できるアイテムです。



【スタイル提案】

このジャケットは、デニムパンツやスカートと合わせることで、より一層おしゃれなコーディネートが楽しめます。季節を問わず活躍するアイテムです。



- ブランド: TANAKA

- 色: ブラウン

- 襟素材: ストライプ柄

- ポケット: フロントポケットあり

- スタイル: デニムジャケット



ご覧いただきありがとうございます。

定かではありませんが、定価5万円ほどで購入しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TANAKA

ブラウン

デニムジャケット

ストライプ襟