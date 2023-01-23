『FOSSIL BIG TIC ハート柄 ES-9566 フォッシル A55【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 04時 50分に出品され03月06日 04時 50分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド:FOSSIL BIG TIC

ケースサイズ（リューズ含まず）:20mm

状態:現状稼働品 電池交換済み



【動作保証なし】

こちらの商品はアンティーク・現状品のため、記載のない事項に関しても動作・状態等の一切の保証ができかねます。

ご理解の上ご購入いただきますようお願いいたします。



素人検品・採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。

完璧をお求めの方はお控えください。



よろしくお願いいたします。





文字盤カラー···レッド



ベルトカラー···シルバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ FOSSIL

BIG

TIC

ハート柄

ES-9566

フォッシル

A55