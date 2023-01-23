『美品 YAMAHA YAS-108 サウンドバー 4K HDR ブルートゥース【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 16時 03分に出品され05月05日 16時 03分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド ヤマハ

アイテム サウンドバー シアターバー

型式 YAS-108

年式 2018年製



【付属品】

リモコン

電源ケーブル

HDMIケーブル



【状態】

こちらの商品は中古品ですので多少の使用感は御座いますが全体的に綺麗でまだまだお使い頂けるお品物となります。

こちらの商品は動作確認済みのお品物となります。

喫煙、ペットはありません。



【梱包】

プチプチとダンボールや巻きダンボール、

ラップなど状況に合わせて丁寧に梱包をさせて頂きます。



値下げごめんなさい

即購入どうぞ！ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>スピーカー・ウーファー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヤマハ