『ウィムガゼット デニムオールイン2【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 09時 10分に出品され04月09日 09時 10分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 whim gazette

デニムオールイン2



店舗購入し、3度ほど着用しています。



こちらは短期間出品します。



自宅保管にご理解ある方のご購入を

お願いします。



発送時のたたみシワはご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>サロペット・オーバーオール・オールインワン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ウィムガゼット

カテゴリ ファッション

レディース

サロペット・オーバーオール・オールインワン タグ ウィムガゼット デニムオールイン2