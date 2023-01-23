『OFF-WHITE ショルダーバッグ CROSSBOY【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 12時 42分に出品され04月18日 12時 42分に終了予定です。即決価格は8,463円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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OFF-WHITE CROSSBOYになります。



【付属品】：タグ 保存袋



サイズ:高さ14.5cm/横20cm/マチ6cm

素材:外装:nylon90% acrylic10%

内装:cotton100%

持ち手:nylon60% polyester40% cow leather



一度も着用していない未使用品です。

自宅保管のため、畳みじわ、折りじわがございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: オフホワイト

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ OFF-WHITE

ショルダーバッグ

CROSSBOY