『OFF-WHITE ショルダーバッグ CROSSBOY【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 12時 42分に出品され04月18日 12時 42分に終了予定です。即決価格は8,463円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>バッグ
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|オフホワイト
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落札価格8463円
725 入札履歴
終了
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