『【即日発送】Hats LA カスタムキャップ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 08時 59分に出品され04月04日 08時 59分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NY Rick Fitted



カラー:ブラック

サイズ:7 1/2(59.6cm)



1度着用しただけのほぼ新品です。



定価22000円



【Hats LA】

ロサンゼルス発のカスタムNEW ERAブランド。

某ブランドをサンプリングしたデザインを高精度な刺繍で仕上げています。

また数も限定して製造。MigosのQuavoを始めTakeoff、6ix9ine、Lil Gnar、24HRS等の人気アーティストも着用し現地でも注目を集めております。



※値下げ不可



※クレームやイメージ違い、サイズ違い等の返品、返金は行っておりません。



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#migos 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 未使用に近い

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帽子 タグ 【即日発送】Hats

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カスタムキャップ