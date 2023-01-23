『ちびび様 専用【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 08時 45分に出品され04月20日 08時 45分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TATRASダウンジャケット「LAMBRO」



色 ブラック

サイズ ３ Ｌ位でしょうか

タイトな作りで車や電車での移動が多い方には最適です。

着用者は１７６センチ体重７６キロのがっしりした体型で調度良い感じでした。参考になさって下さい。

秋口から５月頃までの長い期間お召しになれると思います。

モンクレールのニットダウンも着用しておりましたが、袖のニット部分がどうしてもほっれや毛玉といったものが多く発生しますが、こちらの袖部分はジャージの様な素材でその様な事はございませんでしたので、安心して着用出来るかと思います。

お品物は特にダメージも無く美品とは思いますが、中古品ということで、新品同等を求める方は購入をご遠慮くださいますようお願いいたします。



以下、メーカーの商品説明になります。



袖と身頃の切り替えデザインが特徴的な１着は、ストレッチ性と撥水性のある素材で機能面にも優れたスタイルになっています。

非常に軽い着心地となっているので、まさにストレスフリーのパーカー。



【素材】表地：ナイロン95％ ポリウレタン5％ 中わた：ダウン90％ フェザー10％ 裏地：ナイロン95％ ポリウレタン5％

サイズ3 (胸囲：106cm 着丈：62.5cm 裄丈：85.5cm )



どうぞ宜しくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ちびび様 専用