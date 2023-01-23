『ヒステリックグラマー スカル ベリー パーカー プルオーバー 長袖 黒 フリー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 18時 51分に出品され04月12日 18時 51分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 古着ならではの色あせや着用感はありますがダメージもなくまだまだ着ていただける状態です。



◉ポケット有り



ブランド：HYSTERIC GLAMOUR



サイズ：フリー



素材： 写真参照



カラー: ブラック 黒 系



光の具合やご利用になっているモニターの性能により、実物と画像が若干異なる場合があります。



（参考価格）



(参考採寸)

裄丈：約77cm

身幅：約44cm

着丈：約54cm



※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。

※簡易包装にてご対応させて頂きます。

※圧縮やコンパクトに畳んでの発送となります。

※畳みシワがつく場合がございますがご了承ください。



◉若干の毛玉はございます。



◉ビンテージ慣れされている方、ダメージ物がお好きな方、ご検討ください。



◉素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。



◉ ご購入される方はあくまでも 古着、ビンテージ品である事をご理解の上、ご購入の程お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヒステリックグラマー

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ヒステリックグラマー

スカル

ベリー

パーカー

プルオーバー

長袖

黒

フリー