『正期品未使用★Louis Vuitton モノグラム リュックバックパック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 15時 11分に出品され03月08日 15時 11分に終了予定です。即決価格は205,333円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 金沢香林坊大和店舗で購入

保管しており未使用未開封でした

付属品 ギャランティーカードのみ

モノグラム

モンスリーMM



【ブランドの魅力】

ルイ・ヴィトンは、ラグジュアリーブランドとして知られ、そのアイコニックなモノグラムデザインは世界中で愛されています。このリュックは、スタイルと機能性を兼ね備えています。



【高品質な素材】

レザー素材を使用しており、耐久性が高く、長持ちします。ブラウンの色合いは、さまざまなコーディネートにマッチしやすいです。



【便利なデザイン】

外側にはジッパーポケットがあり、小物の収納に便利です。調整可能なストラップにより、快適なフィット感を提供します。



- ブランド: Louis Vuitton

- 素材: レザー

- 色: ブラウン

- デザイン: モノグラムパターン

- ポケット: 外側ジッパーポケット

- 底部素材: レザー

- ストラップ: 調整可能



ご覧いただきありがとうございます。



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 正期品未使用★Louis

Vuitton

モノグラム

リュックバックパック