『SO-537 袋帯 六通 正絹 華 七宝 亀甲 銀糸 高級【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 03時 07分に出品され03月27日 03時 07分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
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|目立った傷や汚れなし
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落札価格7644円
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