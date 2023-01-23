『フレッドぺリー サイズＳ 半袖【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 16時 14分に出品され03月04日 16時 14分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 襟の使用感あり

柄···無地

カラー···ブラック



傷、汚れはありませんが、色褪せ使用感があります。

中古品になりますので、極端に神経質な方、完品をお求めの方はご購入をお控えください。

ご納得頂いた上でご購入をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ フレッドぺリー サイズＳ 半袖