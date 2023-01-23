『新品未使用 タグ付き ノースフェイス オルタレーションバフズジャケット Ｌサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月02日 23時 59分に出品され03月02日 23時 59分に終了予定です。即決価格は17,940円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ●L ブラック

総丈76 肩幅52 身幅57 袖丈70.5



●高いバッフル感を持ちつつも落ち着いたトーンが印象的な、ハイロフトのダウンジャケット。

●表地にははっ水加工を施した、軽くナチュラルな風合いのタスランナイロンを使用。

●マットな質感の生地に、パッカリングを効かせてスポーティ感を抑えています。

●中わたはリサイクルダウンを封入し、バッフル感と軽さを追求。

●裏地にGORE-TEX WINDSTOPPER 2層構造を使用し、風の侵入を軽減しています。

●フロントはダブルフラップ仕様。

●ダウンをたっぷりと封入したフードは頭部をしっかり覆うことができる大きめの設計で、ドローコードで調節が可能です。

●左胸に身生地と同色のロゴ刺繍を配置。

●アウトドアシーンで活用できる機能性を持ちつつ、タウンユースにも適したデザイン性を備え、幅広い年代で着用できるアイテムです。





購入し試着しましたが、似合わなかったため出品いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品未使用 タグ付き ノースフェイス オルタレーションバフズジャケット

Ｌサイズ