『HTC VIVE PROフルセット+ベースステーション用三脚【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 16時 39分に出品され03月14日 16時 39分に終了予定です。即決価格は35,022円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HTC VIVE PRO

定価: -137,000円



2022/08月頃に購入。

検証目的で、数時間だけ利用、以降の利用は無し。

未使用に近いです。



ベースステーションを高い所に固定する三脚を同梱しております。



箱の一部に汚れがありますが、購入当時からあったもので、内容物の商品は何も問題ありませんでした。



#HTC

#VIVEPRO 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマホアクセサリー 商品の状態: 未使用に近い