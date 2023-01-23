『WILD SWANSビジネスバック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 04時 49分に出品され04月06日 04時 49分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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WILD SWANS のビジネスバッグです。



写真のような擦れや汚れがあります。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ワイルドスワンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ WILD

SWANSビジネスバック