『ユーロヴィンテージ フレンチワーク 60s程 LE MINEUR カバーオール【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 23時 16分に出品され03月05日 23時 16分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランド名】LE MINEUR

【アイテム名】カバーオール

【値下げ交渉】5〜10%程度なら値引き交渉可能。場合により検討になるので、コメント欄から交渉お願いします。いかなる場合も即購入優先ですので、必ず欲しい方はそのまま購入してください！









【ブランド名】





LE MINEUR





【アイテム名】





ユーロヴィンテージ

ユーロ



フランス

フレンチ

フレンチワーク

フレンチワークジャケット



カバーオール

ジャケット

ワークジャケット

ワーク







【説明】





年代不明

60s

60年代

くらいかと思いますが、詳細は不明なので、画像でご判断ください。





90s 00s などの 古着 や Y2K や TECK テック や archive アーカイブ などの トレンドアイテムが好きな方から、

OLD オールド vintage ヴィンテージ などを取り入れた レプリカ 復刻 アメカジ アウトドア サーフ オールドスケート スケーター スポーツ ストリート スタイルなどジャンル問わず出品しております



ビッグシルエット オーバーサイズ ゆるだぼ

韓国 レトロ 古着MIX スポーツMIX 古着女子 古着男子 一点物 などの 希少 な物も取り揃えてます。



サイズが合う方でしたらメンズやレディース問わずユニセックスで着用可能です。





【カラー】





スカイブルー

系





【表記サイズ】





M L 程

実寸でご判断下さい。





【素人実寸】





肩幅約47cm （肩の端〜端の直線）

身幅約54cm （脇〜脇の直線）

着丈約71cm （襟下〜裾先までの）

袖丈約63cm （肩の端〜袖先まで）



※素人採寸なので、多少の誤差はご容赦ください。





【状態】





中古品になります。



全体的に使用感、薄汚れあり。

襟内部薄汚れあり。



主観では目立つダメージ、汚れは見当りませんが、必ず全て画像ご確認の上ご購入ください。





古着、ヴィンテージにご理解ある方のご購入でお願いします。





【 管理番号 】

#_管理番号

24/10

991 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ユーロヴィンテージ

フレンチワーク

60s程

LE

MINEUR

カバーオール