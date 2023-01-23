『kapital キャピタル ガーゼ バンダナ BEACHスナフキンBAG【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 06時 48分に出品され04月13日 06時 48分に終了予定です。即決価格は11,635円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 kapital キャピタル ガーゼ バンダナ BEACHスナフキンBAG



カラー：パープル



サイズFREE：高さ36cm 幅（肩紐付けまで）116cm バッグ口 46cm 肩紐（リング側）25cm



3度使用しましたが、美品だと思います。

即購入大丈夫です！

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ kapital

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BEACHスナフキンBAG