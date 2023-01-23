『《美品》BURBERRY メンズ ビジネス ノバチェック レザーショルダーバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 10時 25分に出品され03月22日 10時 25分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆商品詳細

《美品》BURBERRY バーバリー メンズ ビジネス ノバチェック レザー ナイロン クロスボディ ショルダーバッグ ブラック 斜め掛け



【付属品】

本体のみ。

※ショップ袋は撮影用備品の為、付属しません。



【カラー】

ブラック

黒



【素材】

ナイロン

レザー



◆平置き実寸サイズ(cm)

タテ約24cm

ヨコ約33cm

マチ約12cm

ショルダー約120cm(調整可能)

※誤差はご容赦ください

※着画はお断りいたします。





◆コンディション

状態： AB



ランク詳細

新品：一度も使用されていない品。店舗同等品

未使用：一度も使用されていないが展示などにより新品ではない品

SA：気付かない程度の使用感のみで非常に程度の良い品

A：若干の傷や汚れはあるが使用感の少ない程度の良い品

AB：多少の傷や汚れがあり使用感はあるが比較的程度の良い品

B：全体的に傷や汚れがあり使用感および中古感のある品

BC：全体的に傷や汚れがあり使用感が目立つ中古感の強い品

C：使用感が目立ち再利用に不向きなジャンクを含む品



新品同様の完璧な状態をお求めの方はご遠慮ください。

丁寧に検品を実施しておりますが小さな見落としの際はご容赦ください。





◆ 購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・フリマサイト・ストア商品

鑑定済商品となりますのでご安心下さい。





◆管理番号

35640100311-01-41-84





◆フォロー割について

¥3000以上の商品5%OFF(最大2000円お値引き)となります⭐︎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 《美品》BURBERRY

メンズ

ビジネス

ノバチェック

レザーショルダーバッグ