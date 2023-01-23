『リルリンリン ニットセーター【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 16時 09分に出品され03月29日 16時 09分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ディズニー クリスマス リルリンリン ニット セーター



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数年前に購入し数回着用しました。あくまで素人保管ですので神経質な方は御遠慮ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ リルリンリン

ニットセーター