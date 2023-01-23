『EVILACT shell hood jacket【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 18時 56分に出品され03月27日 18時 56分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 EVILACT FACTORY SHELL HOOD JACKET





ミリタリーウェアを意識した、防風と保温性に優れた、中綿入り(キルティング)ビッグバルーンシルエットのシェル パーカです。

胸と背中にはEVILACT FACTORY Local Arch Logoの刺繍が入ります。





material :

〈表地〉ナイロン 100％ オックスフォードクロス

〈裏地〉ポリエステル 100％ リップストップ

〈保温材〉ポリエステル 100％



L . 着丈75cm . 身幅61cm . 肩幅58cm . 裾丈64cm

素人採寸です。多少の誤差、見落としはお許し下さい。

目立つ汚れ傷はありません。



気温10℃以下のツーリングで5〜6度使用しましたが、全く寒くなかったです。それ程厚みのある素材では無いので動きやすさも損いませんでした。

サイズ感は175cm 80キロですが中に

薄いダウン スウェットを着ても余裕がありました。

こちらのモデルはフードの存在感があります。パーカースタイルが好きな方は良いかと思います。



カラー···ブラック

柄・デザイン···刺繍

素材···ナイロン

フード···フードあり（取外し不可）

季節感···春、秋、冬



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ EVILACT

shell

hood

jacket