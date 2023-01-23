『古着 Columbia ロマビスタジャケット ブルゾン 裏地フリース 刺繍ロゴ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 02時 56分に出品され03月17日 02時 56分に終了予定です。即決価格は8,814円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#古着屋リブロック



管理番号#2410R54



▪️ブランド▪️

コロンビア

▪️サイズ表記▪️

XL

実寸の結果メンズXL〜2XLくらいです。

※古着ですので寸法を確認の上ご購入ください。

※レディースでもサイズの大きい商品はメンズのサイズ表記をする場合があります。

▪️サイズ実寸（cm）▪️

・着丈71

・身幅68

・肩幅57

・袖丈63

※着丈は襟の付け根から裾先までを測定しております。

▪️カラー▪️

ブラック

▪️素材▪️

綿60%

ポリエステル40%

▪️状態▪️

バックにアタリがありますが目立つダメージではありません。

※あくまで古着ですので、ご理解の上ご購入ください。



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#古着屋リブロック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: コロンビア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 古着

Columbia

ロマビスタジャケット

ブルゾン

裏地フリース

刺繍ロゴ