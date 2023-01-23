『【超希少◎】adidas トラックジャケット ACミラン 刺繍 00s ◎【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 06時 55分に出品され03月20日 06時 55分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在922件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▼商品名▼

adidas originals アディダスオリジナルス トラックジャケット ジャージ ACミラン 刺繍 MEDIOLANUM 古着 y2k 00s





▼サイズ▼

【表記】

xo



【実寸】

着丈約70cm

身幅約55cm

肩幅約50cm





▼カラー▼

黒 ブラック





▼素材▼

写真参照





▼状態▼

目立った傷や汚れなどなく美品です◎







質問・値段交渉ありましたらコメントお願い致します(^^) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【超希少◎】adidas トラックジャケット ACミラン 刺繍 00s 完売品◎