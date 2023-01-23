『【週末期間限定Sale】FURLAのレザーショルダーバッグ 新品未使用品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 19時 41分に出品され04月16日 19時 41分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在486件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FURLAの上質なレザーショルダーバッグをご紹介します。



税込み¥53900

【商品詳細】

・ブランド: FURLA (フルラ)

・カラー: ライトブルー

・素材: レザー (型押し加工)

・サイズ: 約縦20cm×横30cm×マチ10cm (素人採寸)

・チェーンストラップ付き

・ゴールド金具

・フラップ開閉式

・内側: スエード調素材、ポケットあり



【商品状態】

新品・未使用品。タグ付き。

保存袋も付属しています。



上品なライトブルーカラーが春夏のコーディネートに爽やかさをプラスしてくれます。チェーンストラップで華やかさもアップ。デイリーユースからちょっとしたお出かけまで幅広く活躍してくれる、使い勝手の良いサイズ感です。



FURLAならではの洗練されたデザインと確かな品質を、この機会にぜひお手元に。



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カラー...ブルー

素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【週末期間限定Sale】FURLAのレザーショルダーバッグ 新品未使用品