『高性能 Lenovo IdeaPad 5 Ryzen7 16GB アダプタ付き【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 14時 29分に出品され03月23日 14時 29分に終了予定です。即決価格は22,889円に設定されています。現在351件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|レノボ
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落札価格22889円
351 入札履歴
終了
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