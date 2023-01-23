『高性能 Lenovo IdeaPad 5 Ryzen7 16GB アダプタ付き【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 14時 29分に出品され03月23日 14時 29分に終了予定です。即決価格は22,889円に設定されています。現在351件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 愛着があったので名残惜しいですが、私にはもったいない高スペックなので出品します！



画像6枚目にある僅かな凹み以外は美品です。

さわったらわかる程度で普段はあまり気になりません。



バッテリーサイクル130回とあまり使いこなせなかったので使用頻度低いです。



Lenovo IdeaPad 5 14ALC05になります。

高性能なRyzen7 5700Uと高速なSSD搭載で快適に動作します。



【メーカー名】 LENOVO

【製品名(型番)】 IdeaPad 5 slim550 14ALC05

【CPU】AMD Ryzen7 5700U

【メモリ】 16GB

【ストレージ】SSD 512GB

【モニタ】14インチ 1920x1080

タッチパネルではありません。

【有線LAN】 無

【無線LAN】 有



OS...Windows11 Home



CPU...Ryzen 7



メモリ...16GB



ストレージ種別...SSD 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: レノボ