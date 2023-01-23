『BLESS DOG BAG【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 23時 12分に出品され04月08日 23時 12分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 N°74 23SS COLLECTION。

人気を博したジャガード生地の新作バッグです。

BLESSの象徴でもある動物柄を用いており、以前とは雰囲気の異なる犬の総柄生地。

コットン100%のジャガード生地を使用。

日常的に使えるちょうど良い容量で、手洗いも可能です。

BLESSの刻印入り銀ボタン付き。

ユニセックスアイテムとなります。



cotton100% スロバキア産 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ブレス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ BLESS

DOG

BAG