『ミナペルホネン ユラのミニマルチバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 17時 44分に出品され04月20日 17時 44分に終了予定です。即決価格は10,335円に設定されています。現在168件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 minaperhonen yula ネイビー



ミニマルチバッグ

*size 19×19cm（マチ6cm）



しかくい形がころんと可愛いミニマルチバッグ.



小さい水筒や充電器など、カサのあるものがコンパクトに！



お財布やハンカチを入れてお出かけに使うのもいいし、

お裁縫道具や紙ものなどをまとめて、

プロジェクトバッグとして使うのも♡



がばっと開いて、

ひと目でバッグの中身が分かります.



可愛いだけじゃない、

機能性に自信ありのミニマルチバッグです！



内側は、汚れやほこりがつきにくいナイロンです.



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*こちらはハンドメイド作品であり、正規品でもコラボ商品でもありません. 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ミナペルホネン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ミナペルホネン ユラのミニマルチバッグ