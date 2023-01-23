『【美品】PORTERウエストバッグスモーキー（黒）【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 23時 56分に出品され04月10日 23時 56分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PORTER ポーター SMOKY スモーキー

ウェストバッグ （ボディバッグ、ウエストポーチ）

人気のブラックです。

定価23,100円税込



型番：592-07600

サイズ：W:280mm H:160mm D:95mm

重量：555g

素材：コーデュラダック（縦糸：コットンムラ糸1000D 横糸：コーデュラナイロン1000D）



光の加減で白っぽくみえますが、かなりの美品です。丁寧に使っていましたので目立った傷などはありませんが、複数回使った中古品であることをご理解の上、ご購入をお願いいたします。

#PORTER

#吉田かばん#ポーターウエストバック

#ポータースモーキー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】PORTERウエストバッグスモーキー（黒）