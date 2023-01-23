『‼️デンハム‼️RED JAPAN シリーズ‼️日本製デニム ‼️【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 13時 41分に出品され03月18日 13時 41分に終了予定です。即決価格は11,240円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 激レア‼️試着のみ新品未使用

デンハム ストレッチデニム 日本製

RedJapan シリーズ



定価¥77,000

半額以下‼️での出品です(^-^)



デニムを大切に育てた様相を再現‼️



ナチュラルヴィンテージをキーワードに

丁寧にイメージを再現



最上級の生地に控えめながら繊細な

日本風の技術が施されています



また、染めについては

横糸にはベージュで染めた糸を使用



下染めは黄味の硫化染料

その上からピュアインディゴで染めのため



色落ちすると

染色の黄味と横糸の茶色が出てくることで

自然なヴィンテージ感へと変化



最終整理加工ではこれらの特徴を活かす為

あえてネジレ防止や防縮加工等

必要最小限の加工に留めています



日本製の12ozのデニム生地を採用し

デンハムのアーカイブの

色落ちを再現したヴィンテージウォッシュを

施しています



職人の丁寧な手仕事が詰まった

まさに“MADE IN JAPAN”コレクションに

相応しい1本となっています(´∀｀)



モデルCROSSBACK CARROTFIT

MIJDI

裾上げはしておりますが極上の

あたり加工残しのチェーンステッチ仕上げ(>◡<)



ウエスト32インチ

平置き42センチ

ヒップ107センチ

レングス股下72センチ

裾幅平置き18センチ



サイズが合えばかなりお得です(^-^)

素人採寸なので多少の誤差はご了承下さい



出品にちょっと躊躇していますが

断捨離中にて格安でお譲りします(^-^)



友人などにも声かけをしようと思っていますので

他サイト等にて先に売り切れた際には

ご了承ください^_^;)



⭐️色々と況が変わらない内にお早め

お気軽にコメントください(^_−)⭐️



レイン、リプレイ、スコッチソーダ

リーバイス

REDCARD

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Nudie Jeans

ディーゼルDIESEL

Denime

Factotum

A.P.C.

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ヒステリックグラマー

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fdmtl

ACNE、Tmt、kuro

Gap Gu HARE John bull ヤコブコーエン

などデニムがお好きな方にオススメです(^-^)



#DENHAM #denham #japandenim #デニム

#日本製

#日本製デニム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: デンハム

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ ‼️デンハム‼️RED

JAPAN

シリーズ‼️日本製デニム

‼️