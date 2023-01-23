『SCHOTT ショット ワンスターライダース 黒 60s beck999タイプ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 09時 27分に出品され03月11日 09時 27分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在866件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ショットのbeck999タイプのライダースです

サイズは38です

昔、古着屋で購入したもので詳細はわかりませんが袖口裏や腰裏部分にビニールをあしらい50年代のbeck時代のライダースを再現しています。ジップはデカタロンで袖は刻印なしの扇型です。ネームタグ欠損しています。

ネット情報によると60～70年代の物のようです。この時代特有の革のかっこ良さがあります。傷みは肩の色褪せ袖内側のわずかな裂け

位でジップはスムーズで全体的に年代物にしては良好だと思います。画像にてご確認ください。星形スタッズはありませんので、必要な方は安価にて販売されていますので、別途お買い求めください。



- ブランド: SCHOTT BROS, inc.

- 色: 黒

- 素材: レザー

- デザイン: ダブルライダース

- 内側の素材: キルティング

- バックデザイン: レースアップ





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ SCHOTT

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ワンスターライダース



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