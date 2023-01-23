『LogicoolG G733 ワイヤレスゲーミングヘッドセット ホワイト【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 11時 33分に出品され03月18日 11時 33分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在811件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2ヶ月前に購入してから2度使用して箱にしまってありました。

付属品完備、状態は良好です。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロジクール