『リョービ 高圧洗浄機 コンパクトタイプ KSJ-1210【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 22時 17分に出品され03月14日 22時 17分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|リョービ／キョウセラインダストリアルツールズ
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落札価格7800円
863 入札履歴
終了
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