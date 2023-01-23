『リョービ 高圧洗浄機 コンパクトタイプ KSJ-1210【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 22時 17分に出品され03月14日 22時 17分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】リョービ （RYOBI）

【商品型番】KSJ-1210



※離島への配送は配送料金をご負担願います。

※弊店工事部の余剰在庫のため大変お手頃にご購入できます。

※残り一つとなりました。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: リョービ／キョウセラインダストリアルツールズ