『オオクワガタオージャーS.H.Figuarts王様戦隊キングオージャー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 18時 02分に出品され04月07日 18時 02分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 王様戦隊キングオージャーの

オオクワガタオージャーS.H.Figuarts

フィギュアとなります。



付属品は全て揃っています。

左右ハンドパーツ

オージャカリバーZERO

キングズウェポン



開封後、ケース内にて飾っていました。



即購入可・値下げ不可・早い者勝ちです。



いいねに意味はありません。

迷いで入手出来なくなる前に是非。



スーパー戦隊

王様戦隊キングオージャー

キングオージャー

オオクワガタオージャー

ラクレス 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エスエイチフィギュアーツ