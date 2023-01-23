『60s Levis リーバイス スエードジャケット bigE ヴィンテージ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 05時 43分に出品され03月23日 05時 43分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|全体的に状態が悪い
|商品のサイズ:
|L
|ブランド:
|リーバイス
Barbour Beaufort Wax Jacket sage size 38
¥ 13650
☑70年代 ヴィンテージ古着 コーデュロイジャケット ランチコート USA製
¥ 7800
西川ダウン nano-universe ダウンジャケット S ネイビー
¥ 9360
美品 BURBERRY LONDON カシミヤ混 テーラードジャケット
¥ 10920
GORE-TEX ストームジャケットマウンテンパーカー Patagonia
¥ 12870
未使用品NO ID. ペイズリー柄 サイドリブフーデッドZIPブルゾンKMRii
¥ 9360
★POLO RALPHLAUREN 高級 裏ネイティブ柄 サイズS美品
¥ 12870
GALFY ダブルライダース フェイクレザー 裏地ボア 光沢 大型犬(XL)
¥ 10529
J .PRESS ツイートジャケット 美品
¥ 7800
Schottダウンジャケット未使用Ｌ
¥ 10764
アークテリクス Solano ソラノ
¥ 9750
試着のみ THE SHOP TK ラムレザー ライダース ジャケット L 黒
¥ 12870
Patagonia ナイロンジャケット 黒 xs
¥ 8580
期間限定出品 ファインクリークレザーズ リッチモンドS66
¥ 131712
【未使用】The North Face Nuptse Jacket 2024
¥ 17000
S品 米軍 ECWCS Gen1 GORE-TEX ウッドランドカモ XL-R
¥ 11000
美品⁑ポロラルフローレン ステンカラーコート ライナー ダブルジップ 牛革 比翼
¥ 10100
Moncler maya サイズ1 ブラック
¥ 61134
落札価格22500円
524 入札履歴
終了
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