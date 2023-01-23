『60s Levis リーバイス スエードジャケット bigE ヴィンテージ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 05時 43分に出品され03月23日 05時 43分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂き誠にありがとうございます。

値下げ交渉やご質問、追加画像の要望などあれば、極力対応致しますので、気軽にコメント下さい。



〜概要〜

60s リーバイス サード スエードジャケット トラッカージャケット BIG E

60s Levis BIG-E 3rd Type Suede Jacket ヴィンテージ



サイズ (実寸約38inch)

肩幅 約46.5cm

身幅 約54cm

着丈 約56cm

袖丈 約56cm



170cm,63kgで良いサイズ感です。

ヴィンテージ品で肩から腕にかけてリペアあります。

また、右の肩、肘、袖に穴がありますが、

古着慣れした方でしたらまだまだご愛用いただけます。





〜検索用〜

デニムジャケット DEVIL スカル ドクロ LEE LEVIS

ビンテージ ランナーズインC タタキタグ 単色タグ

ワークジャケット スタジャン ウエスターナ

後付け 大戦 WW2 WW1 ミリタリー ステンシル 染み込み

セパポケ セパレートポケット パチポケ 刺繍

Wフェイス 2トーン ツートーン 前V 両V

506XX 507XX Ｇジャン 559XX 557

30s 40s 50s 60s VINTAGE スウェード 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 全体的に状態が悪い 商品のサイズ: L ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 60s

Levis

リーバイス

スエードジャケット

bigE

ヴィンテージ