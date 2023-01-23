『DIME パーカー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 04時 29分に出品され03月21日 04時 29分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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着用1season

3枚目にほつれがあります。裏で玉留めしたので大丈夫ですが、2mmほどけてます。

来てれば目立ちませんが、嫌な方はご購入おやめください

状態はいいです。クリーニング出しました。

#DIME

#パーカー

#DIMEパーカー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダイム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ DIME

パーカー