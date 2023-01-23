『11/16まで特別価格 コムデギャルソンオムプリュス ニット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 20時 58分に出品され03月30日 20時 58分に終了予定です。即決価格は23,000円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プロフ、説明文読まれてない方はお取引き出来ませんので必ず全てご確認下さい。





11/14〜16までの特別価格での出品ページです。







COMME des GARCONS HOMME PLUS



Armor of Peace Collection



DSMGで購入。







サイズ-L



着丈…70cm



身幅…50cm



肩幅…49cm



袖幅…64cm



誤差はご了承下さい。





着用回数はかなり少なく状態も良いと思いますが、素材的に軽い毛玉はあります。

気にされる方はご自身でトリミングやブラッシングをして下さい。





写真では上手く写せませんが、アーム部分はラメ糸になります。





タグ等に経年が見られるのでこちらの表記にしています。神経質な方や美品をお求めの方はご遠慮下さい。





数年自宅保管しています。ご自身でクーリングに出すかスチーム等をしてからご使用下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: コムデギャルソンオムプリュス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 11/16まで特別価格 コムデギャルソンオムプリュス ニット