『vivienne westwood man フリルシャツ プリーツ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 23時 45分に出品され04月10日 23時 45分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

viviennewestwoodmanの襟や袖などにレースがついてあふフリフリのストライプシャツになります。メンズアイテムですが、レディース服のようなデザインでとてもかわいく、中々見かけないvivienneらしいデザインです。







■商品内容

・ブランド：VIVIENNE WESTWOOD MAN

・表記サイズ：46 参考サイズ:M



肩幅 約40.5cm

身幅 約49cm

袖丈 約71cm

着丈 約73.2cm



商品は全て平置き実寸になります。実際のサイズと記載されたサイズに若干の誤差がある場合がございます。採寸での多少の誤差はご了承ください。



その他にもvivienneのアイテム出品してますので、ご興味ありましたらぜひご覧くださいませ。



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柄···ストライプ



カラーデザイン···レギュラーカラー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヴィヴィアンウエストウッドマン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ vivienne

westwood

man

フリルシャツ プリーツ